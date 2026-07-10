Над Запорожской областью наблюдается высокая активность БПЛА

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий предупредил жителей о массовом применении дронов Вооружёнными силами Украины (ВСУ) в небе над регионом и порекомендовал не приближаться к окнам. Соответствующее сообщение появилось в его телеграм-канале.

«Над Запорожской областью фиксируется высокая дроновая активность противника. Работает ПВО», — написал он. Губернатор также призвал не снимать на видео работу ПВО.

Тем временем, в Херсонской области атаки Вооружённых сил Украины унесли жизни 545 человек, при этом 20 погибших — дети. Общее число пострадавших достигло 3,7 тысячи. Гражданское население области сталкивается с обстрелами со стороны украинских войск практически ежедневно.