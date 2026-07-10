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Регион
10 июля, 20:28

Над Запорожской областью наблюдается высокая активность БПЛА

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий предупредил жителей о массовом применении дронов Вооружёнными силами Украины (ВСУ) в небе над регионом и порекомендовал не приближаться к окнам. Соответствующее сообщение появилось в его телеграм-канале.

«Над Запорожской областью фиксируется высокая дроновая активность противника. Работает ПВО», — написал он. Губернатор также призвал не снимать на видео работу ПВО.

Обломки БПЛА загорелись во дворе жилого дома в Новороссийске
Обломки БПЛА загорелись во дворе жилого дома в Новороссийске

Тем временем, в Херсонской области атаки Вооружённых сил Украины унесли жизни 545 человек, при этом 20 погибших — дети. Общее число пострадавших достигло 3,7 тысячи. Гражданское население области сталкивается с обстрелами со стороны украинских войск практически ежедневно.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Алена Пенчугина
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