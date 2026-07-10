Общее число дронов, сбитых на подлёте к Москве с начала суток, выросло до 21

Ещё два беспилотных летательных аппарата, следовавших в сторону Москвы, ликвидированы средствами противовоздушной обороны. Специалисты аварийно-спасательных подразделений проводят работы на участках падения обломков. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём телеграм-канале.

По состоянию на текущий момент, с начала суток средствами ПВО над территорией Московского региона уничтожено 21 БПЛА.

Ранее в Новороссийске обломки сбитого дрона упали во дворе жилого дома, спровоцировав пожар. Возгорание удалось быстро потушить. По предварительным данным, инцидент обошелся без жертв и пострадавших. Сейчас на месте работают специалисты экстренных служб, устанавливаются все обстоятельства случившегося.