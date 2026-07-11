США ввели новые санкции против физических и юридических лиц в Иране

Соединённые Штаты ввели санкции в отношении восьми физических лиц и шести компаний, связанных с Ираном. Об этом сообщило Министерство финансов США.

В санкционный список включён иранский финансовый посредник Али Ансари, проживающий в ОАЭ. По утверждению Вашингтона, он курирует глобальную сеть активов в интересах верховного лидера Ирана аятоллы Моджтабы Хаменеи и других представителей элиты.

«Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США приняло меры против иранского финансового посредника Али Ансари, который курирует разветвлённую глобальную сеть активов в интересах лидера Ирана Моджтабы Хаменеи и других представителей элиты режима», — говорится в заявлении ведомства.

Под ограничения также попали ключевые иранские обменные дома, зарегистрированные в Иране, Гонконге, ОАЭ, а также в Сент-Китсе и Невисе. Американская сторона утверждает, что эти компании ежегодно перемещают миллиарды долларов в интересах подсанкционных иранских банков через цепочки подставных фирм. Меры предусматривают заморозку активов лиц и компаний в США, запрет на деловые операции с ними и закрытие въезда в страну.

Ранее сообщалось о запланированной на 12 июля встрече технических групп США и Ирана. По данным источника, технические группы встретятся в Пакистане. Конкретные вопросы, вынесенные на обсуждение, не уточнялись.