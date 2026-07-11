Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июля, 23:56

Приходько: В Горловке при атаках ВСУ пострадали девять жителей

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Число жителей Горловки, получивших ранения в результате атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) 9 июля, увеличилось до девяти человек. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

Ранее сообщалось о семи мирных жителях с ранениями различной степени тяжести. По актуализированным данным, количество пострадавших возросло до девяти. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. До начала конфликта население Горловки превышало 250 тысяч человек.

Новости СВО 11 июля: ВС РФ окружают Доброполье и зачищают Казачью Лопань, ВСУ бьют своих на Сумщине, Кремль назвал условия переговоров
Новости СВО 11 июля: ВС РФ окружают Доброполье и зачищают Казачью Лопань, ВСУ бьют своих на Сумщине, Кремль назвал условия переговоров

Ранее глава села Устинка Белгородского округа и его водитель получили осколочные ранения и акубаротравмы при атаке дрона ВСУ. Пострадавших доставили в Яснозоренскую амбулаторию, где медики оказали им помощь. В тот же день атаки продолжились в других точках округа: в селе Красный Октябрь удар пришёлся по автомобилю «газель», в посёлке Октябрьский после детонации дрона выбило окна в частном доме. На территории Шебекинского округа в селе Белянка беспилотник повредил грузовой автомобиль.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar