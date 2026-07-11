Приходько: В Горловке при атаках ВСУ пострадали девять жителей
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Число жителей Горловки, получивших ранения в результате атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) 9 июля, увеличилось до девяти человек. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.
Ранее сообщалось о семи мирных жителях с ранениями различной степени тяжести. По актуализированным данным, количество пострадавших возросло до девяти. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. До начала конфликта население Горловки превышало 250 тысяч человек.
Ранее глава села Устинка Белгородского округа и его водитель получили осколочные ранения и акубаротравмы при атаке дрона ВСУ. Пострадавших доставили в Яснозоренскую амбулаторию, где медики оказали им помощь. В тот же день атаки продолжились в других точках округа: в селе Красный Октябрь удар пришёлся по автомобилю «газель», в посёлке Октябрьский после детонации дрона выбило окна в частном доме. На территории Шебекинского округа в селе Белянка беспилотник повредил грузовой автомобиль.
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