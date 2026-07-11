Вадефуль назвал нынешний момент подходящим для переговоров по Украине

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что пришло время готовиться к переговорам по украинскому конфликту. Такое заявление он сделал по итогам встречи с главой МИД Словении Тоне Кайзером.

«Сейчас самое время сесть за стол переговоров. Я очень надеюсь, что такая возможность появится. Все хотят достичь соглашения. В конечном итоге эта война будет завершена путём переговоров. Мы призываем к переговорам», — сказал Вадефуль.

Ранее партия «Зелёные» представила в Бундестаге план из 20 пунктов по усилению поддержки Украины. Однако депутаты не одобрили инициативу. Среди отвергнутых предложений были передача Украине крылатых ракет Taurus из запасов бундесвера и заказ на дополнительные ракеты Patriot PAC-2. Против выступили 510 человек, за — 79, один парламентарий воздержался.