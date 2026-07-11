Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что итоговые документы по урегулированию конфликта на Украине будут определяться на линии боевого соприкосновения. Об этом он сообщил в интервью аif.ru.

По его оценке, окончательное решение примут за столом переговоров, однако достигнутые договорённости будут кардинально отличаться от тех, что согласовали в апреле 2022 года, и не в пользу Киева. Косачев подчеркнул, что украинская сторона безвозвратно упустила возможность завершить противостояние с минимальными издержками.

«В конечном итоге всё решится за столом переговоров. Просто те документы, которые лягут на этот стол, будут написаны кровью и порохом на линии боевого соприкосновения. Причем те договоренности, которые будут согласованы на переговорах, будут очень сильно отличаться от тех, что были согласованы участниками переговорного процесса в апреле 2022 года. Отличаться не в пользу Украины. Украина свой шанс завершить этот конфликт с минимальными потерями тогда безвозвратно упустила», — сказал Косачев.

Ранее Константин Косачев подчёркивал, что Россия открыта к возобновлению переговорного процесса по Украине и готова обсуждать широкий круг вопросов, однако любые уступки по первопричинам кризиса исключены. Вице-спикер акцентировал, что для Москвы принципиально важно устранить факторы, спровоцировавшие конфликт, гарантировать безопасность страны и соблюдение прав граждан. Он также напомнил, что российская сторона уже проявляла готовность к диалогу в 2014–2015 годах в рамках Минских соглашений, а также в декабре 2021 года, когда предложила Западу обсудить гарантии безопасности в Европе.