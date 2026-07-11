Вембаньяма подписал пятилетний контракт с «Сан-Антонио» на $252 млн

Французский центровой Виктор Вембаньяма заключил новое соглашение с клубом Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио Спёрс». Об этом сообщила пресс-служба команды.

По данным журналиста ESPN Шэмса Чарании, стороны оформили пятилетний договор на сумму 252 миллиона долларов. Соглашение вступает в силу с сезона-2027/28. Вембаньяме 22 года. В 2023 году «Сан-Антонио» выбрал его на драфте под первым номером. Француз признавался лучшим новичком (2024) и лучшим защитником (2026) по итогам регулярных чемпионатов.

В среднем за матч сезона-2025/26 он набирал 25 очков, совершал 11,5 подбора и отдавал 3,1 передачи при 3,1 блок-шота. В плей-офф центровой помог команде выйти в финал, где «Сан-Антонио» уступил «Нью-Йорку» (1-4). В составе сборной Франции Вембаньяма стал серебряным призёром Олимпийских игр 2024 года.

Ранее «Монреаль Канадиенс» подписал двухлетний контракт с российским защитником Богданом Конюшковым. Следующий сезон 23-летний хоккеист проведёт в нижегородском «Торпедо», которое расторгло с ним соглашение, чтобы он мог оформить отношения с клубом НХЛ. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Конюшков провёл 67 матчей, набрал 38 очков и вошёл в число самых результативных защитников лиги. «Монреаль» выбрал его на драфте 2023 года под общим 110-м номером. Официально переход в НХЛ состоится в сезоне-2027/28.