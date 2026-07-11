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11 июля, 01:49

Четыре предмета станут обязательными для студентов всех вузов в России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Для студентов всех направлений в российских вузах введут четыре обязательные гуманитарные дисциплины. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский.

В обновлённой системе высшего образования фундаментальное гуманитарное ядро составят «История», «Философия», «Основы российской государственности» и «Русский язык». В Минобрнауки намерены унифицировать подходы к преподаванию этих предметов и пересмотреть их содержание с учётом актуальных научных данных. Пока речь идёт о пилотном проекте, сроки запуска и перечень участников не раскрываются.

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Ранее в Минобрнауки сообщали о планах ввести с 2027/2028 учебного года обязательный курс «Русский язык как государственный» для всех студентов. Дисциплина войдёт в единое образовательное ядро. Разработкой учебно-методического комплекса сейчас занимаются эксперты, его направят в университеты в 2027 году. В программу, в отличие от школьного курса, включат правовые аспекты использования русского языка в разных сферах: законы о государственном языке, рекламе, защите прав потребителей, а также нормы КоАП и Трудового кодекса. Основной упор сделают на практическое применение — студентам объяснят, как требования к русскому языку действуют в госорганах, СМИ, бизнесе и судопроизводстве.

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Антон Голыбин
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