Четыре предмета станут обязательными для студентов всех вузов в России
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Для студентов всех направлений в российских вузах введут четыре обязательные гуманитарные дисциплины. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский.
В обновлённой системе высшего образования фундаментальное гуманитарное ядро составят «История», «Философия», «Основы российской государственности» и «Русский язык». В Минобрнауки намерены унифицировать подходы к преподаванию этих предметов и пересмотреть их содержание с учётом актуальных научных данных. Пока речь идёт о пилотном проекте, сроки запуска и перечень участников не раскрываются.
Ранее в Минобрнауки сообщали о планах ввести с 2027/2028 учебного года обязательный курс «Русский язык как государственный» для всех студентов. Дисциплина войдёт в единое образовательное ядро. Разработкой учебно-методического комплекса сейчас занимаются эксперты, его направят в университеты в 2027 году. В программу, в отличие от школьного курса, включат правовые аспекты использования русского языка в разных сферах: законы о государственном языке, рекламе, защите прав потребителей, а также нормы КоАП и Трудового кодекса. Основной упор сделают на практическое применение — студентам объяснят, как требования к русскому языку действуют в госорганах, СМИ, бизнесе и судопроизводстве.
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