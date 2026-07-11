Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что наибольший урон украинской армии наносят российские планирующие авиабомбы. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала.

По оценке эксперта, Россия превосходит Украину как по количеству производимых дронов, так и по их номенклатуре, однако самый разрушительный эффект дают именно планирующие бомбы. Речь идёт об обычных стальных авиабомбах, оснащённых крыльями. Их запускают с дистанции от 80 до 160 километров, нанося удары по районам сосредоточения украинских подразделений. Джонсон подчеркнул, что такие боеприпасы буквально стирают здания в пыль. Он также обратил внимание на критическую нехватку живой силы у Украины и отсутствие резервов.

«Россия способна производить больше дронов, чем Украина, и использует их более широкий набор для ударов по позициям ВСУ. Но наибольшие разрушения и потери наносят планирующие бомбы. Это обычные стальные авиабомбы, к которым прикрепили крылья. Россияне сбрасывают их с расстояния примерно от 50 до 100 миль. <…> Их запускают по местам, где укрываются украинские военные, отбивая атаки, и здания буквально стираются в пыль», — отметил он.

Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что украинские подразделения отступают по всей линии боевого соприкосновения. При этом, по его словам, в покидаемых населённых пунктах они прибегают к террору, выбирая в качестве целей социальные объекты — музеи, храмы и памятники. Глава СВР отметил, что подобную тактику применяли нацистские оккупанты 85 лет назад. Нарышкин подчеркнул, что нынешние неонацисты на Украине сознательно делают ставку на запугивание мирного населения и нанесение максимального ущерба при отступлении.