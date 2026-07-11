Военнопленный Вооружённых сил Украины (ВСУ) Илья Лурин заявил, что подготовка мобилизованных на полигонах была сосредоточена на работе с советским оружием, когда как иностранное вооружение демонстрировалось на макетах. Об этом пишет РИА «Новости».

Он отметил, что во время обучения военнослужащие не имели доступа к зарубежной технике. Практические занятия, как утверждает пленный, проводились только с автоматами Калашникова и ручными гранатами РГД-5. Иностранные образцы вооружения бойцам показывали лишь в виде учебных макетов.

Также Лурин рассказал о направлении военнослужащих в штурмовые подразделения. Он утверждает, что недовольных условиями подготовки могли переводить в 14-ю бригаду «Красная Калина», входящую в состав террористической группировки, после чего отправлять на передовую.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что наибольший урон украинской армии наносят российские планирующие авиабомбы. По оценке эксперта, Россия превосходит Украину как по количеству производимых дронов, так и по их номенклатуре, однако самый разрушительный эффект дают именно планирующие бомбы. Речь идёт об обычных стальных авиабомбах, оснащённых крыльями. Их запускают с дистанции от 80 до 160 километров, нанося удары по районам сосредоточения украинских подразделений. Джонсон подчеркнул, что такие боеприпасы буквально стирают здания в пыль. Он также обратил внимание на критическую нехватку живой силы у Украины и отсутствие резервов.