Российские военные заявили об уничтожении танка Leopard и объектов управления беспилотниками Вооружённых сил Украины (ВСУ) в ходе ночной работы расчётов ударных дронов в Харьковской и Сумской областях. Об этом пишет РИА «Новости».

Операторы БПЛА «Северной» группировки обнаружили позиции ВСУ, включая пункты управления беспилотниками и огневые группы. После передачи координат командованию для поражения целей применили FPV-дроны. В результате были уничтожены танк Leopard, 12 пунктов управления беспилотниками, пять огневых групп и пять автомобилей. Потери украинских подразделений превысили 20 военнослужащих.

Ранее БПЛА группировки «Восток» в Запорожской области успешно атаковали автомобили с иностранными наёмниками ВСУ во время «свободной охоты». Это сорвало ротационные мероприятия противника. Разведчики также обнаружили расположение технического персонала, пунктов управления беспилотниками и антенн связи ВСУ. Эти координаты передали артиллерии, и расчёты самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» нанесли удары по выявленным целям.