Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 июля, 04:57

Расчёты БПЛА «Севера» поразили Leopard и 12 пунктов управления дронами ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Российские военные заявили об уничтожении танка Leopard и объектов управления беспилотниками Вооружённых сил Украины (ВСУ) в ходе ночной работы расчётов ударных дронов в Харьковской и Сумской областях. Об этом пишет РИА «Новости».

Операторы БПЛА «Северной» группировки обнаружили позиции ВСУ, включая пункты управления беспилотниками и огневые группы. После передачи координат командованию для поражения целей применили FPV-дроны. В результате были уничтожены танк Leopard, 12 пунктов управления беспилотниками, пять огневых групп и пять автомобилей. Потери украинских подразделений превысили 20 военнослужащих.

Мобилизованных украинцев учили на макетах, без реального оружия Запада
Мобилизованных украинцев учили на макетах, без реального оружия Запада

Ранее БПЛА группировки «Восток» в Запорожской области успешно атаковали автомобили с иностранными наёмниками ВСУ во время «свободной охоты». Это сорвало ротационные мероприятия противника. Разведчики также обнаружили расположение технического персонала, пунктов управления беспилотниками и антенн связи ВСУ. Эти координаты передали артиллерии, и расчёты самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» нанесли удары по выявленным целям.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar