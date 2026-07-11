Беспилотник «Герань-4 сикер» вывел из строя энергоподстанцию в Сумской области
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По информации Министерства обороны РФ, в ходе боевого применения БПЛА «Герань-4 сикер» поражён и выведен из строя объект энергетической инфраструктуры в населённом пункте Шостка Сумской области. Объект использовался в интересах Вооружённых сил Украины (ВСУ).
Беспилотник «Герань-4 сикер» вывел из строя энергоподстанцию в Сумской области. Видео Минобороны России
«Кадры удара беспилотным летательным аппаратом «Герань-4 сикер» по объекту энергетической инфраструктуры используемой в интересах ВСУ. В результате удара российского ударного БПЛА по подстанции 110 кВт в населённом пункте Шостка Сумской области на подстанции зафиксирован пожар, объект выведен из строя», — уточнили в военном ведомстве.
Ранее серия взрывов прогремела в Киеве. По предварительным данным, по украинской столице был нанесён ракетный удар. Сильный пожар был зафиксирован в нежилом объекте в Днепровском районе. В Дарницком районе загорелась трансформаторная подстанция. Взрывы также прогремели в городе Ильичёвске Одесской области, где расположен один из крупнейших портов на Чёрном море. Серия ударов нанесена по Запорожью, Сумам и городу Нежин в Черниговской области. Под ударом также оказался город Апостолово в Днепропетровской области. В нём находится крупный железнодорожный узел.
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