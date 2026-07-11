Сальдо сравнил атаку ВСУ на Херсонскую область с оружием массового поражения
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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что массированные атаки украинских беспилотников по региону сопоставимы с применением оружия массового поражения. Такое мнение он высказал во время международной онлайн-встречи «Преступления киевского режима: террор в отношении гражданского населения Херсонской области».
«Я бы, наверное, даже сказал, что киевский режим с технологической помощью стран Запада сейчас уже создаёт системы, которые можно вполне назвать оружием массового поражения», — сказал он.
Он также заявил, что, по его мнению, Киев создаёт подобные системы при технологической поддержке западных государств. В связи с этим отношение к таким средствам поражения, по его мнению, должно быть соответствующим.
Ранее сообщались обновлённые данные о потерях среди мирного населения в Херсонской области. С начала атак со стороны ВСУ погибли 545 человек, включая 20 детей, ещё около 3,7 тысячи жителей получили ранения. Населённые пункты области практически ежедневно подвергаются обстрелам со стороны украинских военных.
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