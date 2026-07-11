Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 июля, 05:30

Попытка удара провалена: ПВО «приземлили» 178 украинских БПЛА

178 дронов ВСУ сбиты над регионами РФ в ночь на 11 июля

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat / Не является фото с места событий

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat / Не является фото с места событий

Российские регионы подверглись налету БПЛА в ночные часы. Согласно официальным данным Минобороны, дежурные расчёты ПВО успешно отразили массированную атаку с применением 178 летательных аппаратов.

Инцидент произошёл в период с 20:00 10 июля до 8:00 утра текущего дня.

«В течение ночи ... дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 178 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — уточнили в ведомстве.

География перехвата оказалась обширной. Под удар попали Брянская, Калужская, Ростовская, Смоленская и Тверская области, а также Подмосковье.

Кроме того, угроза фиксировалась в Краснодарском крае, республиках Крым и Адыгея. Защитники неба сработали эффективно и над акваториями Чёрного и Азовского морей.

Огненный рейд: Российские ракеты разгромили порты и военные заводы Украины
Огненный рейд: Российские ракеты разгромили порты и военные заводы Украины

Ранее в Северском районе Краснодарского края из-за падения обломков беспилотника Вооружённых сил Украины произошло возгорание на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода. По предварительным данным, пострадавших нет.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar