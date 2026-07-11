Украинские санкции всё чаще затрагивают граждан страны. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

Авторы материала отмечают, что изначально санкционные механизмы создавались как инструмент давления на Россию. Однако, как утверждает издание, при Владимире Зеленском ограничения всё чаще применяются в отношении украинцев.

По данным газеты, такая практика вызывает растущую дискуссию в украинском обществе. Юристы и политологи считают, что санкции могут использоваться как политический инструмент против оппонентов без судебного разбирательства.

Издание также приводит мнение украинского политолога, который заявил, что признание подобных ограничений незаконными украинскими судами или Европейским судом по правам человека может повлечь судебные иски против Владимира Зеленского за злоупотребление властью или превышение полномочий.

«Зеленский все чаще использует санкционные механизмы как политический инструмент для устранения оппонентов без суда и следствия», — указывает газета.

Очередные президентские выборы на Украине были запланированы на 31 марта 2024 года. Их отменили после введения военного положения и всеобщей мобилизации. Владимир Зеленский тогда заявил, что проводить голосование в таких условиях несвоевременно, а украинские власти продолжают считать его полномочия действующими до избрания нового главы государства.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выступил против ослабления санкций против России, заявив, что меры должны быть действенными, а не «смягчёнными». В СМИ появилась информация, что ЕС обсуждает урезанный пакет ограничений без визовых запретов для военных и запрета на импорт рыбы.