Смертный приговор по делу об убийстве россиянки в Хургаде ещё могут отменить

Вынесенный обвиняемому в убийстве россиянки в Хургаде смертный приговор пока не является окончательным. Впереди ещё несколько судебных этапов, которые предусмотрены законодательством Египта. Об этом РИА «Новости» сообщил бывший декан юридического факультета Каирского университета Махмуд Кубейш.

Первым этапом станет рассмотрение дела в Апелляционном суде по уголовным делам, если осуждённый решит обжаловать приговор. При этом прокуратура в любом случае должна подготовить своё заключение и представить его в суд. Такая процедура является обязательной при вынесении смертной казни.

Если решение останется без изменений, подсудимый сможет обратиться с жалобой в Кассационный суд. На этом этапе надзорное ведомство также должно подготовить соответствующее заключение. По словам эксперта, только после завершения всех предусмотренных законом процедур, включая утверждение высшей меры наказания Кассационным судом, приговор станет обязательным к исполнению.

Материалы дела гласят, что 9 октября 2025 года 31-летний Мухаммед Бадави проник в незапертую квартиру россиянки, намереваясь её ограбить. После того как женщина оказала сопротивление, он избил её, нанёс смертельные ранения принесённым с собой лезвием, а затем похитил деньги и мобильный телефон. Позже тело погибшей обнаружили охранники жилого комплекса. Во время судебного процесса один из сотрудников охраны сообщил, что женщина ни с кем не конфликтовала и обычно не запирала дверь квартиры, когда находилась дома.

После этого суд по уголовным делам египетской провинции Красное море приговорил 31-летнего Мухаммеда Бадави к смертной казни через повешение по делу об убийстве россиянки в Хургаде. Решение было принято после получения заключения муфтия, которое в Египте является обязательным при вынесении смертных приговоров.