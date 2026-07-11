Число погибших от лихорадки Эбола в ДР Конго достигло 648

В Демократической Республике Конго увеличилось число жертв вспышки лихорадки Эбола. По последним данным, заболевание унесло жизни 648 человек. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Количество подтверждённых случаев заболевания возросло до 1830, включая 648 летальных исходов», — говорится в материале.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страна готова в короткие сроки развернуть серийное производство вакцины против нового варианта вируса Эбола, вызвавшего вспышку заболевания в нескольких странах Африки. По его словам, российские специалисты уже работали в регионе, где провели необходимые исследования в полевых условиях.