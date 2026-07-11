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Регион
11 июля, 06:58

Число погибших от лихорадки Эбола в ДР Конго достигло 648

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MBLifestyle

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MBLifestyle

В Демократической Республике Конго увеличилось число жертв вспышки лихорадки Эбола. По последним данным, заболевание унесло жизни 648 человек. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Количество подтверждённых случаев заболевания возросло до 1830, включая 648 летальных исходов», — говорится в материале.

«Азиатская Эбола» объявилась в Дагестане, все заболевшие — в реанимации
«Азиатская Эбола» объявилась в Дагестане, все заболевшие — в реанимации

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страна готова в короткие сроки развернуть серийное производство вакцины против нового варианта вируса Эбола, вызвавшего вспышку заболевания в нескольких странах Африки. По его словам, российские специалисты уже работали в регионе, где провели необходимые исследования в полевых условиях.

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Милена Скрипальщикова
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