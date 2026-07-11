«Пусть лучше кукла пострадает»: Сибирячка создаёт трогательные обереги для наших бойцов

Жительница Новосибирска Инна с первых дней специальной военной операции начала создавать куклы-обереги для военнослужащих. Уже больше 50 таких талисманов отправились к бойцам на передовую. Об этом она рассказала в беседе «Народному фронту», которая есть в распоряжении Life.ru.

Жительница Новосибирска создала более 50 кукол-оберегов для бойцов СВО. Видео «Народный фронт»

Свои первые работы Инна начала делать в феврале 2022 года, когда решила найти собственный способ поддержать тех, кто находится в зоне боевых действий. Сначала мастерица вязала кукол для своих земляков из Сибири. По её словам, именно с них всё и началось: первыми получателями стали бойцы из родного региона.

Позже женщина решила создавать не просто игрушки, а персональные обереги с позывными военнослужащих. Как рассказала Инна, идея пришла к ней неожиданно — после того, как она увидела жетоны с позывными, которые носят бойцы. Каждую куклу она делает отдельно для конкретного человека. Для этого мастерица изучает фотографии и видео военнослужащих, стараясь уловить их характер и передать образ в небольшой игрушке.

«Пусть, если даже что-то там какая-то неприятность, пусть лучше куклы на себя возьмут, честно говорю. Я могу потом сделать ещё пусть куклы. Ну, пусть ребята все будут живы и здоровы», — сказала она.

Со временем работы Инны начали распространяться в интернете. После этого ей стали писать бойцы с разных направлений, в том числе с Херсонского и Запорожского фронтов. Передавать готовые обереги военнослужащим помогает «Народный фронт». Через страницы организации в соцсетях мастерица находит истории бойцов, для которых хочет сделать личный талисман.

Военнослужащие рассказывают, что не расстаются с куклами и берут их с собой в боевые машины, места расположения и на задания. Боец с позывным Дипломат носит свой оберег в рюкзаке даже в обычной жизни, потому что привык чувствовать его рядом. Инна признаётся, что вкладывает в каждую работу частичку себя и старается сделать каждого солдата особенным.

«Ребятки, чтобы вернулись домой. Ждём, очень сильно ждём», — сказала мастерица.

Ранее жительница Омской области Наталья, которую дети за энергичный характер называют ГраНатой, организовала выпуск специальных одеял для участников СВО. Эти изделия помогают бойцам скрываться от тепловизоров и дронов на передовой. Наталья — мать троих военнослужащих. Первым в 2022 году по мобилизации отправился на службу её младший сын Василий.