Конфликт обиженных подростков: Психолог разобрала ссору Тарасова с 17-летней дочерью

Прекращать общение с подростком категорически неверно, и ответственность за отношения в семье всегда лежит на взрослом. Об этом заявила клинический психолог Марианна Абравитова. Поводом для разговора стала публичная ссора бывшего футболиста сборной России Дмитрия Тарасова с 17-летней дочерью Ангелиной, которые перестали общаться.

По словам специалиста, родитель обязан искать подходы к детям и выстраивать диалог независимо от их поведения. Перекладывая вину на девочку, отец сам демонстрирует уровень осознанности подростка. Абравитова предупредила, что отказ от коммуникации в кризисный момент наносит дочери глубокую травму. У девушки формируется искажённое отношение к отцу как к человеку ненадёжному, чьё присутствие зависит исключительно от удобства. Она усваивает модель, при которой близость обрывается при первом же серьёзном конфликте, а будущее материнство начинает восприниматься как обременительная проблема.

Прежде чем ставить клеймо «сложного подростка», нужно разобраться в причинах протеста. Нежелание общаться может быть симптомом острого личностного кризиса, скрытой психологической травмы, депрессивного состояния или невозможности выполнить завышенные требования из-за усталости.

Для выхода из кризиса требуется системная работа: индивидуальная терапия для отца, поддержка специалиста для дочери и обязательные совместные сессии. Вместо обвинений родителю стоит задать себе вопрос, что мешает ребёнку и не является ли его поведение криком о помощи.

Гармоничных отношений нельзя требовать — их можно только построить, подчеркнула психолог в беседе с «Вечерней Москвой». Поскольку дочери Тарасова 17 лет, ответственность за это полностью лежит на отце. Ему предстоит перестать вести себя как обиженный подросток и начать действовать как зрелый любящий родитель.

Напомним, Дмитрий Тарасов в эфире шоу «Ваша Наташа» признался, что больше месяца не переписывался с 17-летней дочерью Ангелиной. По его словам, девочка не выполняет оговорённые договорённости и не проявляет интереса к младшим братьям и сёстрам. Сама Ангелина ранее жаловалась на нежелание отца поддерживать общение в переписке, на что футболист ссылался на занятость.