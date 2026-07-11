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11 июля, 08:16

Конфликт обиженных подростков: Психолог разобрала ссору Тарасова с 17-летней дочерью

Психолог Абравитова возложила на Тарасова ответственность за конфликт с дочерью

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / taras2686, Dmitry Tarasov

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / taras2686, Dmitry Tarasov

Прекращать общение с подростком категорически неверно, и ответственность за отношения в семье всегда лежит на взрослом. Об этом заявила клинический психолог Марианна Абравитова. Поводом для разговора стала публичная ссора бывшего футболиста сборной России Дмитрия Тарасова с 17-летней дочерью Ангелиной, которые перестали общаться.

По словам специалиста, родитель обязан искать подходы к детям и выстраивать диалог независимо от их поведения. Перекладывая вину на девочку, отец сам демонстрирует уровень осознанности подростка. Абравитова предупредила, что отказ от коммуникации в кризисный момент наносит дочери глубокую травму. У девушки формируется искажённое отношение к отцу как к человеку ненадёжному, чьё присутствие зависит исключительно от удобства. Она усваивает модель, при которой близость обрывается при первом же серьёзном конфликте, а будущее материнство начинает восприниматься как обременительная проблема.

Прежде чем ставить клеймо «сложного подростка», нужно разобраться в причинах протеста. Нежелание общаться может быть симптомом острого личностного кризиса, скрытой психологической травмы, депрессивного состояния или невозможности выполнить завышенные требования из-за усталости.

Для выхода из кризиса требуется системная работа: индивидуальная терапия для отца, поддержка специалиста для дочери и обязательные совместные сессии. Вместо обвинений родителю стоит задать себе вопрос, что мешает ребёнку и не является ли его поведение криком о помощи.

Гармоничных отношений нельзя требовать — их можно только построить, подчеркнула психолог в беседе с «Вечерней Москвой». Поскольку дочери Тарасова 17 лет, ответственность за это полностью лежит на отце. Ему предстоит перестать вести себя как обиженный подросток и начать действовать как зрелый любящий родитель.

Фраза отца «Кому ты будешь нужна?» мешает дочери выйти замуж, заявил психолог
Фраза отца «Кому ты будешь нужна?» мешает дочери выйти замуж, заявил психолог

Напомним, Дмитрий Тарасов в эфире шоу «Ваша Наташа» признался, что больше месяца не переписывался с 17-летней дочерью Ангелиной. По его словам, девочка не выполняет оговорённые договорённости и не проявляет интереса к младшим братьям и сёстрам. Сама Ангелина ранее жаловалась на нежелание отца поддерживать общение в переписке, на что футболист ссылался на занятость.

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Юрий Лысенко
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