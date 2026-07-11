Звезда сериала «Доктор, я боюсь...» рассказал о закулисье профессии

Актёр Алексей Вакулов убеждён, что определённая доля самовлюблённости присуща всем артистам. Своим мнением о закулисье профессии он поделился в беседе с журналистами в связи с выходом сериала «Доктор, я боюсь...», где исполнил главную роль.

«Актёрская профессия подразумевает узнавание, и, конечно, любому артисту этого хочется. Человек, который внимание не любит и не хочет, никогда не выйдет на сцену или на съемочную площадку. Поэтому нарциссизм, некая самовлюблённость присутствует у нас у всех», — сказал он.

Вакулов признался, что проект заинтересовал его правдивостью: сюжеты основаны на реальных событиях, а действие разворачивается в отделении акушерства и гинекологии небольшой областной больницы. Вживаться в роль помогло происхождение — актёр вырос в медицинской семье и с детства погружён в профессиональный врачебный юмор. По его мнению, врачи обладают колоссальной любовью к людям, но вынуждены выстраивать броню, чтобы не пропускать через себя каждую трагедию, отсюда и пресловутый цинизм.

При этом актёрские амбиции он реализует и в режиссуре, хотя мечта снять фильм на плёнку отошла на второй план из-за дороговизны процесса.

Отдельной страстью Вакулова стали путешествия, признался он в беседе с «Вечерней Москвой». Он владеет несколькими языками, поскольку всегда стремился погружаться в среду, а не ездить по путёвкам. Самое яркое впечатление оставили Африка и Латинская Америка. После жизни в Кении и посещения трущоб Найроби, где люди ютятся в бочках и лодках, актёр пересмотрел отношение к комфорту и перестал жаловаться на мелочи.

В ближайшее время Вакулова можно будет увидеть в детективных и мелодраматических сериалах, которые готовятся к выходу на российских телеканалах.

А актёр Иван Охлобыстин рассказал о планах накануне 60-летнего юбилея. Праздновать он будет в узком кругу — от бывших полицейских до бывших заключённых. Артист признался, что не ожидал такой активной зрелости, а секретом бодрости назвал любимую работу и семью: у него шестеро детей, трое внуков и более 30 лет брака с супругой Оксаной, которая остаётся его главным спутником и самым близким другом.