Военный эксперт оценил амбициозные планы Украины по разработке своего «Искандера»

Испытания украинской баллистической ракеты без полноценных лётных проверок не имеют смысла, а заявленные Киевом сроки выглядят чересчур амбициозными. Такое мнение высказал военный эксперт Дмитрий Корнев.

В беседе с KP.ru он напомнил, что компания Fire Point, разрабатывающая ракету, хоть и опирается на советские и украинские наработки, но по сути пытается создать изделие класса «Искандер», чего в Европе до сих пор никто не делал. Прогноз главного конструктора о возможности боевого применения уже осенью эксперт назвал слишком оптимистичным. По его словам, без проведения полноценных лётных испытаний использовать такое вооружение в боевых интересах попросту неправильно.

При этом Корнев в эфире радио «Комсомольская правда» подчеркнул, что российские зенитные комплексы способны поражать подобные цели. Гораздо важнее — своевременно выявлять пусковые установки и уничтожать их с помощью разведывательно-ударных комплексов. У эксперта есть серьёзные сомнения в эффективности украинских ракет, поскольку подобный класс вооружений в Европе до сих пор оставался неосвоенным.

В свою очередь военный эксперт Михаил Ходарёнок напомнил, что Украина достаточно давно движется к собственной баллистике: в 2024 году Владимир Зеленский сообщал об испытаниях, а Fire Point готовит FP-9 с дальностью до 850 км. Аналитик считает задачу выполнимой — задел и мощности у Киева имеются. По его словам появление у ВСУ баллистических ракет средней дальности ставит перед ПВО гораздо более сложную задачу. Для перехвата таких целей нужна не одиночная установка, а целая группировка с мощной РЛС и космической разведкой.