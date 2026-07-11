«Мы создаём состояние»: Певица BOSKA рассказала, как противоположности делают жизнь интереснее

Певица и артистка VK Records BOSKA (Анастасия Боска) убеждена, что не стоит загонять себя в рамки одного образа. В беседе с журналистами она рассказала, как ей удаётся сочетать милые и дерзкие грани в музыке.

По словам исполнительницы, в каждом человеке уживаются две стороны. В беседе с Леди Mail она призналась, что выбрала транслировать обе — это даёт контраст, который делает жизнь нескучной, разнообразной и интересной. Ограничиваться чем-то одним для неё означает отказаться от свободы, а творчество требует свободы на сто процентов.

BOSKA надеется, что подаёт пример другим девушкам, вдохновляя их раскрывать разные грани личности без страха и стеснения. Она призналась, что её настроение может меняться каждый день: сегодня — меланхолия и романтика, завтра — дерзость. И она не отказывает себе в желании выразить любое состояние в новой песне, ином звуке и стиле, ярко показывая это в соцсетях.

Ранее стало известно, что рок-группа «Звери» уходит в творческий отпуск. Как сообщил Рома Зверь (Билык) в соцсетях, коллектив объехал всю страну и дал сотни концертов, но сейчас пришло время сделать паузу. Все запланированные выступления состоятся, однако шоу в «Лужниках» 15 августа станет «пока что» последним большим сольным концертом.