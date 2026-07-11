Итальянский певец Пеппино Ди Капри скончался в возрасте 86 лет

Один из самых известных исполнителей итальянской эстрады и неаполитанской песни Пеппино Ди Капри умер в возрасте 86 лет. Артист оставил заметный след в музыкальной истории страны. Об этом сообщил новостной телеканал Rainews24.

Музыкант десятилетиями оставался одним из символов итальянской сцены, сочетая традиции неаполитанской песни с современными для своего времени жанрами. Начинал свою карьеру Ди Капри с джаза и твиста. В 1962 году он записал одну из первых известных композиций Saint Tropez Twist, созданную специально для фильма Il sorpasso.

Влияние певца на развитие итальянской поп-культуры отметил музыкальный критик Франко Скипани. По его словам, исполнитель познакомил слушателей с нью-йоркскими ритмами и образом рок-н-ролльной звезды Бадди Холли. Сцену фестиваля Сан-Ремо Ди Капри покорял 15 раз — с 1967 по 2005 год. Дважды он становился победителем конкурса: в 1973 году с песней Un grande amore e niente più и в 1976-м с композицией Non lo faccio più.

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