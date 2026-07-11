Жил как король, воровал как профи: Полиция поймала мошенника, жившего в люкс-отелях 36 лет

В Индии задержали мужчину, который на протяжении 36 лет бесплатно жил в самых дорогих гостиницах страны. Об этом сообщил портал The Times of India.

По информации полиции, 69-летний Бингсон Джон промышлял этим с начала 1990-х годов. Он заселялся в люксовые отели под чужими именами, представляясь то иностранным гидом, то преподавателем английского, то инструктором по йоге. Мужчина пользовался всеми услугами, а после исчезал, не оплатив счёт. По подсчётам следователей, так он обманул около 300 гостиниц более чем в десяти штатах страны.

В последний раз Джон остановился в пятизвёздочном отеле в городе Райпур. Оттуда он сбежал, не заплатив 63,7 тысячи рупий (порядка 50,7 тысячи рублей) и прихватив арендованный ноутбук за 148 тысяч рупий (около 117,8 тысячи рублей). Спустя 72 часа его поймали в другом городе.

Выяснилось, что на путь мошенничества мужчина встал после смерти своей невесты. Впервые его арестовали в 1996 году и отправили в тюрьму Тихар в Дели. С того момента он провёл за решёткой почти 15 лет в разных местах заключения по всей Индии.

На допросе Джон без сопротивления признал свою вину. Тюрьмы он называл «домом», а дорогие отели — «туристическими местами». Сейчас его снова взяли под стражу.

До этого юрист Елена Рудакова предупредила, что мошенники обманывают россиян при аренде жилья в отпуске, используя нейросети для создания реалистичных изображений элитных квартир и размещая такие объявления на сайтах аренды. По её словам, для убедительности злоумышленники также подделывают документы о праве собственности, поэтому важно тщательно проверять документы и условия договора, не переводить деньги напрямую неизвестным лицам, а пользоваться проверенными агрегаторами и сервисами бронирования.