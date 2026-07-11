Чарли Шин выплатит бывшей жене $500 тысяч по алиментам

Актёр Чарли Шин и его бывшая жена Брук Мюллер завершили многолетний спор из-за алиментов. Суд утвердил мировое соглашение, по которому актёр выплатит экс-супруге 500 тысяч долларов. Об этом сообщает EOnline!.

Мюллер заявляла, что артист должен был перечислять по 55 тысяч долларов ежемесячно. По её версии, с июля 2011 года деньги начали поступать с задержками, а затем выплаты вовсе прекратились. Шин отрицал наличие задолженности. Он объяснял это тем, что в тот период фактически взял на себя заботу об их общих сыновьях-близнецах Бобе и Максе.

По условиям договорённости, звезда переведёт 500 тысяч долларов двумя частями. Эта сумма закроет претензии за период с марта 2011 года по июль 2026-го. Кроме того, актёр компенсирует бывшей супруге 60 тысяч долларов судебных расходов. Оба родителя сохранят законную опеку над детьми, однако основным местом жительства подростков останется дом отца.

Изначально Мюллер требовала от Шина 15 миллионов долларов. В эту сумму входили 9 миллионов предполагаемого долга и 6,5 миллиона начисленных процентов.

Ранее бывшая жена актёра Константина Соловьёва Анастасия Ларина обратилась в суд с требованием увеличить алименты на двух дочерей. По её словам, артист перечисляет по 30 тысяч рублей на каждого ребёнка, не общается с наследницами и требует компенсацию за долю в квартире, ипотеку за которую женщина выплачивает самостоятельно.