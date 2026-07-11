Тополиный пух, жара, но не июнь: Рыжий из «Иванушек» раскрыл главную путаницу хита спустя 28 лет

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов раскрыл секрет строчки про июль из хита «Тополиный пух». Подробностями он поделился в собственных соцсетях, ответив на вопрос, который почти три десятилетия волновал поклонников.

Несоответствие текста реальности смущало слушателей годами, ведь в большинстве российских городов тополиный пух появляется в июне. Но оказалось всё гораздо проще, автор песни поэт Михаил Андреев проживал в Томске. Именно там, по его словам, пух комками и клубками летал в июле, поэтому и родилась такая строка.

Существовала и вторая причина, связанная уже с самой группой. Музыкантам фонетически больше нравился именно июль.

«А нам июль больше понравился, потому что фонетически июль мягче звучит, чем июнь», — добавил артист.

Песня прозвучала летом 1998 года и за прошедшие 28 лет не растеряла ни слушателей, ни способности вызывать дискуссии. Сам артист подытожил, что месяц не имеет значения, главное — на дворе лето, а сама композиция остаётся классной.

Ранее Андрей Григорьев-Апполонов поделился редким семейным кадром со старшим наследником. В личном блоге артист рассказал, что его 22-летний сын Иван успешно защитил выпускную квалификационную работу и завершил обучение в МГИМО. Певец тепло поздравил молодого человека с получением диплома и выразил полную уверенность в его счастливом будущем. Подписчики музыканта живо отреагировали на публикацию, отметив, что Иван заметно возмужал и теперь может считаться настоящей отцовской гордостью.