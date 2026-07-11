Кабмин выделил более 4 млрд рублей на поддержку туркомпаний Севастополя и Крыма

Правительство России выделило свыше 4,3 млрд рублей для помощи туристическим компаниям Крыма и Севастополя. Средства направят организациям, которые столкнулись со снижением числа отдыхающих. О выделении финансирования сообщили в пресс-службе российского правительства.

Крым получит основную часть средств — более 3,7 млрд рублей. Ещё 584,5 млн рублей предусмотрено для Севастополя. Средства из резервного фонда предназначены для единовременных выплат сотрудникам организаций, работающих в сфере туризма.

Всего помощь смогут получить представители более 4,6 тысячи компаний двух регионов.

Ранее Российский Красный Крест сообщил об увеличении запасов гуманитарной помощи в Крыму и Севастополе на фоне действия режима чрезвычайной ситуации. В Севастополе подготовили 600 комплектов с продуктами питания и средствами личной гигиены. Их планируют передавать жителям с 13 июля.