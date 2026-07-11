Не только жена Саши Белого: Как Екатерина Гусева ушла от образа наивной скрипачки к роковым женщинам

Роль Ольги Беловой в «Бригаде» принесла 25-летней актрисе всероссийскую славу, но её карьера не ограничилась одним громким проектом. После образа наивной скрипачки, превратившейся в жёсткую жену криминального авторитета, Гусева раскрылась с самых разных сторон. Коллеги из Кино Mail вспомнили самые яркие амплуа многогранной актрисы.

Сергей Безруков вновь стал её партнёром в сериале «Есенин», где она сыграла актрису Августу Миклашевскую — музу поэта, которой тот посвятил цикл «Любовь хулигана». Роль позволила показать сдержанный и глубокий драматизм. В криминальной драме «Одесса-мама» Гусева встретилась уже с Дмитрием Дюжевым, сыграв первую любовь следователя, которая сама оказалась связана с преступным миром.

В мелодраме «Входя в дом, оглянись» актриса примерила образ одержимой страстью бизнес-леди Антонины. По её собственному признанию, ориентиром послужила героиня повести «Леди Макбет Мценского уезда». В «Разбитом зеркале» Гусева сыграла женщину, которая после двадцати лет внезапно узнаёт, что её считавшийся погибшим муж жив, а все близкие — не те, кем казались. Роль потребовала стремительного перерождения из ведомой в решительную.

Наконец, в сериале «Чёрная кошка», рассказывающем реальную историю знаменитой послевоенной банды, Гусева предстала в образе модельера Ларисы Шеиной. Проект выдержан в традициях классики советского детектива. За роль в «Бригаде» актриса получила приз как лучшая актриса на фестивале «Виват кино России».

А актёр Алексей Вакулов, исполнивший главную роль в сериале «Доктор, я боюсь...», убеждён, что нарциссизм и доля самовлюблённости присущи всем артистам. По его словам, тот, кто не любит внимание, никогда не выйдет на сцену. Выросший в медицинской семье актёр также отметил, что врачи обладают колоссальной любовью к людям, но вынуждены выстраивать циничную броню, чтобы не пропускать через себя каждую трагедию.