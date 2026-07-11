В Подмосковье иномарка врезалась в забор частного дома, пострадали семь человек

В подмосковном селе Троицкое утром 11 июля произошло серьёзное ДТП: автомобиль марки «Ситроен» врезался в забор и ворота частного домовладения. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, после чего машина влетела в ограждение.

В салоне иномарки находились семь человек. Все они получили травмы различной степени тяжести и были оперативно госпитализированы. Информации об их состоянии пока не поступало.

«Сегодня утром у одного из домов, расположенных в селе Троицкое, произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель, находясь за рулем автомобиля марки «Ситроен», не справился с управлением, после чего совершил наезд на ворота и забор частного дома», — сообщили в областном главке МВД.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Правоохранители начали проверку по факту аварии, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Черемшанском районе у села Ибраево Каргали опрокинулся автобус, следовавший по маршруту Кузайкино — Нурлат из Самары в Набережные Челны с 46 пассажирами. Пострадали 15 человек.