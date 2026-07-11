Не понос, так депрессуха: Врачи доказали, что запор и диарея портят настроение

Запор и диарея могут влиять не только на физическое состояние, но и на настроение. Причина заключается в двусторонней связи между пищеварительной системой и мозгом. Врач-терапевт и нефролог Дарья Доношенко объяснила, что важную роль в этом процессе играет блуждающий нерв.

«Особую роль здесь играет блуждающий нерв — он напрямую соединяет кишечник с мозгом и передаёт информацию о состоянии пищеварительной системы постоянно, в фоновом режиме. При изменении стула меняется и характер сигнала, и этот диалог зачастую становится ключом к самочувствию», — цитирует врача «Газета.Ru».

В стенках органа расположена крупная сеть нервных клеток. Микробиота вырабатывает нейромедиаторы, которые регулируют перистальтику, чувствительность к боли и передачу импульсов. При сокращении разнообразия полезных микроорганизмов этих веществ становится меньше. Одновременно может нарушиться защитный барьер и возникнуть воспаление, запускающее стрессовую реакцию организма.

Ситуацию усугубляют вздутие, переполненность и напряжение. Мозг начинает острее реагировать на сигналы от ЖКТ, тревожность усиливается, а она, в свою очередь, ещё сильнее мешает нормальному пищеварению.

Если проблемы со стулом возникают регулярно или сопровождаются болью, необходимо обратиться к врачу. Нормализация работы пищеварительной системы помогает уменьшить воспаление и улучшить эмоциональное состояние.

При этом связь действует в обе стороны: стресс также способен вызвать расстройство. Классическим примером считается «медвежья болезнь» — диарея, возникающая на фоне волнения, тревоги или сильного нервного напряжения.

Ранее сообщалось, что синдром раздражённого кишечника всё чаще диагностируют у людей в возрасте от 20 до 30 лет. В группе риска находятся офисные работники, испытывающие постоянный стресс, тревогу и эмоциональное напряжение.