Пермская прокуратура открыла горячую линию для жителей подтопленного села Кын

Жители подтопленного села Кын в Пермском крае смогут получить правовую помощь в прокуратуре. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

Для обращений открыт специальный телефон: 8 (342) 217-53-10. По этому номеру граждане могут получить консультации по вопросам, связанным с последствиями подтопления.

Прокуратура также организовала контроль за проведением аварийно-восстановительных работ на пострадавшей территории. Ведомство следит за соблюдением прав местных жителей.

Особое внимание уделяется вопросам размещения граждан, которым потребовалась помощь из-за подтопления. Под контролем находятся и пункты временного пребывания для пострадавших.

Координацию работы экстренных и оперативных служб на месте осуществляет Лысьвенский городской прокурор Дмитрий Прокопенко.

Ранее мощный ливень затопил центральные районы Казани, превратив улицы в водные потоки, особенно пострадали районы Баумана, Дзержинского и Пушкина, а также Спартаковская и Петербургская улицы, где вода доходила до щиколотки. Ливневки не справлялись, из-за чего проблемы возникли у роботизированных курьеров.