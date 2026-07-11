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Регион
11 июля, 10:29

Пермская прокуратура открыла горячую линию для жителей подтопленного села Кын

Обложка © VK / Лысьвенский округ

Обложка © VK / Лысьвенский округ

Жители подтопленного села Кын в Пермском крае смогут получить правовую помощь в прокуратуре. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

Для обращений открыт специальный телефон: 8 (342) 217-53-10. По этому номеру граждане могут получить консультации по вопросам, связанным с последствиями подтопления.

Прокуратура также организовала контроль за проведением аварийно-восстановительных работ на пострадавшей территории. Ведомство следит за соблюдением прав местных жителей.

Особое внимание уделяется вопросам размещения граждан, которым потребовалась помощь из-за подтопления. Под контролем находятся и пункты временного пребывания для пострадавших.

Координацию работы экстренных и оперативных служб на месте осуществляет Лысьвенский городской прокурор Дмитрий Прокопенко.

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Дарья Денисова
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