Сколько ни зарабатывай, всё мало: Психолог раскрыла, как распознать синдром «недо»

Высокая зарплата и новые достижения не всегда приносят человеку удовлетворение. Когнитивно-поведенческий психолог Элина Ландман рассказала «Газете.ru» о синдроме «недо», при котором люди постоянно стремятся к следующей цели и не могут почувствовать радость от успеха.

После закрытия базовых потребностей деньги могут приобрести для человека дополнительное значение. Они становятся не только способом обеспечить комфорт, но и подтверждением собственной значимости или попыткой защититься от чувства неуверенности.

При здоровом отношении к достижениям человек способен остановиться и оценить результат. Однако при синдроме «недо» ощущение успеха быстро исчезает, а достигнутая цель начинает казаться недостаточной. Одной из причин такого состояния специалист назвала тревожность. Люди, пережившие нестабильность, финансовые трудности или потери, могут воспринимать деньги как гарантию безопасности, но даже рост дохода не всегда избавляет их от внутреннего напряжения.

Другим фактором становится низкая самооценка. В таком случае размер заработка превращается в главный показатель личной ценности, а любое достижение почти сразу теряет значимость после появления новой цели. Психолог также выделила внутреннюю пустоту и недостаток эмоциональной близости. В некоторых случаях материальные успехи начинают заменять ощущение поддержки и защищённости.

«Деньги не успевают «проникнуть» внутрь. Через несколько часов возникает следующая цель, и барьер между фактом достижения и эмоциональным проживанием становится непреодолимым», — сказала она.

Отличить здоровую амбициозность от постоянного чувства нехватки можно по реакции на успех. Если после достижения появляется желание сделать паузу и почувствовать благодарность, речь идёт о нормальной мотивации. Когда же возникает только желание немедленно двигаться дальше — это может быть признаком синдрома «недо».

Ранее стало известно о признаках так называемого «синдрома Мэри Поппинс» у руководителей. Такое состояние может проявляться в стремлении начальника снимать с себя ответственность и искать виноватых среди сотрудников. Причиной становится внутреннее ощущение, что человек не способен самостоятельно справиться с возникающими задачами.