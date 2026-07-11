Юрист объяснила, как травля в соцсетях превращается в уголовное дело

Ответственность за травлю в интернете не растворяется в анонимной толпе, а распределяется между всеми участниками. Об этом рассказала юрист Кристина Якова.

В беседе с РИАМО она объяснила, что каждый подписчик, отправивший угрозу или совершивший противоправное действие, отвечает лично. Угрозы, оскорбления, распространение персональных данных, вред имуществу или здоровью — всё это самостоятельные составы правонарушений. Однако и блогер, публикующий пост с призывом «найти» или «наказать», не остаётся в стороне.

Если публикация спровоцировала травлю, автор может стать соответчиком по гражданскому иску о защите чести и достоинства, а при определённых формулировках — фигурантом дела о клевете или призывах к противоправным действиям.

Особенно уязвима позиция блогера, если он ошибся и публично обвинил невиновного. Здесь работает принцип: распространяешь порочащие сведения — будь готов доказать их достоверность. Не доказал — отвечаешь. Пострадавший вправе требовать опровержения, удаления публикации, компенсации морального вреда и убытков. Аргумент «я только высказал предположение» защищает слабо, если аудитория восприняла слова как призыв к действию и наступили последствия.

Якова также подчеркнула, что даже настоящий преступник не лишается своих прав. Массовая травля, самосуд, распространение его данных и угрозы близким — это отдельные нарушения, которые не «отменяются» его виной. Реакция толпы не смягчает наказание за совершённое преступление, но может повлечь самостоятельную ответственность для тех, кто травил. Закон не признаёт коллективной безнаказанности: отвечает и исполнитель, и тот, кто направил толпу. Публичное слово с большой аудиторией — это зона повышенной ответственности, а не индульгенция.

Ранее певица Анна Седокова, уставшая от потока травли в соцсетях, впервые раскрыла причину разрыва с Янисом Тиммой. В сторис она призналась, что ушла от баскетболиста из-за проблем с агрессией — в День святого Валентина он сильно избил её, оставив синяки на пол-лица. Артистка добавила, что устала молчать и терпеть осуждение. Тимма покончил с собой в декабре 2024 года.