Два города и район в Крыму остались без света из-за аварийных работ

В Евпатории, Саках и Сакском районе временно отсутствует электроснабжение. Об этом сообщили в ГУП «Крымэнерго».

В компании пояснили, что отключение связано с проведением аварийно-восстановительных работ. Специалисты уже занимаются устранением неисправности.

Энергетики продолжают восстановительные работы. Сроки полного возобновления подачи электроэнергии пока не уточняются.

Ранее власти Севастополя сняли ограничения по подаче электричества после завершения ремонтных работ по устранению перегруза сетей, сообщил губернатор. Он порекомендовал включать приборы постепенно, чтобы избежать новых скачков напряжения.