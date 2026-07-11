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11 июля, 11:00

Иран опроверг заявление Трампа о просьбе Тегерана продолжить мирные переговоры

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /mark reinstein

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /mark reinstein

Иран опроверг заявление президента США Дональда Трампа о том, что Тегеран якобы просил продолжить мирные переговоры. Такую информацию распространило агентство Fars, сославшись на собственный источник.

Собеседник агентства подчеркнул, что иранская сторона не обращалась к Вашингтону с предложением возобновить диалог. Вступать в переговорный процесс Иран не намерен до тех пор, пока Соединённые Штаты не изменят свою текущую позицию. Возобновление контактов в ближайшей перспективе источник назвал маловероятным.

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Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп объявил о готовности Ирана возобновить дипломатический диалог с Вашингтоном. По словам главы Белого дома, иранская сторона выступила инициатором продолжения консультаций, и Соединённые Штаты ответили согласием на эту просьбу. Наряду с этим Трамп сделал акцент на том, что период прекращения огня официально завершён.

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Юлия Сафиулина
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