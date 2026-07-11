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11 июля, 11:18

«Серебряные кадры»: Минтруд объяснил, как нанимать сотрудников старше 50 лет

Минтруд РФ разработал рекомендации по работе с сотрудниками старше 50 лет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dejan Sarec

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dejan Sarec

Минтруд России подготовил рекомендации для работодателей по работе с сотрудниками старше 50 лет. Об этом сообщает РБК.

Документ затрагивает вопросы найма, профессионального обучения и построения карьерных траекторий. В министерстве пояснили, что его цель — помочь работодателям эффективнее выстраивать работу со специалистами старшего возраста и учитывать их профессиональные преимущества.

В рекомендациях отмечается, что при формировании кадровой политики следует принимать во внимание возрастные особенности сотрудников. Речь идёт в том числе о физических и психологических изменениях, а также о возможном снижении скорости освоения новых технологий.

Минтруд предлагает пересмотреть подход к подбору персонала. В частности, работодателям рекомендуют отказаться от формулировок в вакансиях, которые могут восприниматься как дискриминационные, использовать разные каналы поиска кандидатов, обучать HR-специалистов работе с соискателями старшего возраста и применять методы слепого отбора резюме.

Отдельный раздел посвящён развитию карьеры работников старше 50 лет. Среди возможных направлений министерство выделило наставнический и экспертный треки. Кроме того, рекомендации предусматривают программы переобучения, адаптированные к особенностям этой возрастной категории.

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Дарья Денисова
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