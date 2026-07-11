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11 июля, 11:43

«Вампирский» лайфхак: Телеведущая Андреева показала, как пьёт кровь для молодости

Екатерина Андреева угостилась кровью моллюсков и даже не поморщилась

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ekaterinaandreeva_official

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ekaterinaandreeva_official

Телеведущая Екатерина Андреева рассказала, что во время путешествия попробовала кровь моллюсков. Об этом она сообщила в своих социальных сетях.

Екатерина Андреева пьёт кровь ради молодости. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ekaterinaandreeva_official

Андреева выпила небольшую порцию жидкости и спокойно отреагировала на необычный напиток. После этого она рассказала о свойствах продукта, которые, по её словам, делают его полезным для организма.

Телеведущая давно известна своим вниманием к здоровому образу жизни и интересом к различным оздоровительным практикам. Она регулярно делится с подписчиками своими привычками и экспериментами.

Публикация вызвала активное обсуждение в соцсетях. Пользователи обратили внимание на необычный выбор продукта и вспомнили, что внешность и молодость 60-летней телеведущей уже не раз становились предметом обсуждения.

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Ранее 60-летняя телеведущая Екатерина Андреева опубликовала фото в леопардовом купальнике из путешествия к Филиппинским островам на судне ледового класса, отметив, что раньше она рассматривала айсберги, а теперь наблюдает за дельфинами. Она рассказала, что путешествует с экспедицией по Тихому океану.

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Дарья Денисова
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