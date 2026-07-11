Вилла, бассейн и удочка: Лера Кудрявцева показала необычный отдых дочери в Сен-Тропе

Лера Кудрявцева поделилась кадрами семейного отдыха во Франции. Телеведущая сняла, как её семилетняя дочь Маша решила порыбачить прямо в бассейне. Кадрами «рыбалки» она выложило в своих соцсетях.

Дочь Леры Кудрявцевой устроила необычную «рыбалку» в бассейне на отдыхе. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / leratv

55-летняя телеведущая проводит отпуск в Сен-Тропе вместе с мужем Игорем Макаровым и дочерью. Во время отдыха Маша придумала необычное развлечение. Девочка надела маску для дайвинга, плавательную шапочку, яркий розово-голубой купальник и взяла в руки удочку.

Кудрявцева сняла дочь на видео и поинтересовалась, чем та занимается. В ответ девочка заявила, что собирается рыбачить. На удивлённый вопрос матери, как можно ловить рыбу в бассейне, Маша коротко ответила: «Да!», после чего отплыла подальше. Кроме того, телеведущая показала панорамный вид с территории виллы. С возвышенности открывается вид на зелёные окрестности и Средиземное море, которым артистка с восхищением любовалась во время отпуска.

Ранее Лера Кудрявцева призналась, что перестала верить в женскую дружбу после конфликта с юристом Екатериной Гордон. Телеведущая объяснила, что разочаровалась в таких отношениях, поскольку, по её словам, попытки помочь могут обернуться обвинениями в собственный адрес.