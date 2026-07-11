Порог 22%: В Госдуме раскрыли нюансы получения субсидии на коммуналку

Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг остаётся одним из ключевых механизмов адресной поддержки граждан. О том, как её получить и в каких случаях могут отказать, рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

По его словам, федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов на ЖКУ составляет 22 процента совокупного дохода семьи. Однако регионы вправе устанавливать более мягкие условия. В Москве порог составляет 10 процентов, в Санкт-Петербурге — 14. Поэтому парламентарий в беседе с RT советует проверять правила именно своего субъекта.

При расчёте учитываются доход семьи, её состав, региональный стандарт площади жилья и региональный стандарт стоимости коммунальных услуг. Оценивается не только сама квитанция, а вся совокупность обстоятельств. Якубовский предупредил, что субсидию могут не назначить, если расходы семьи не превышают установленный в регионе порог, если не подтверждено право на жилое помещение или постоянное проживание по адресу, а также если представлены неполные или недостоверные сведения.

Кроме того, основанием для отказа является непогашенная задолженность по ЖКУ. Но речь идёт не о любой сумме в платёжке, а о долге, подтверждённом вступившим в силу судебным актом и образовавшемся за последние три года. Таким образом, механизм поддержки доступен, но требует внимательного сбора документов.

Ранее Life.ru рассказывал, что Госдума разрешила «Почте России» доставлять квитанции за ЖКУ через личный кабинет на «Госуслугах». Электронный формат будет применяться только для зарегистрированных пользователей, не отказавшихся от него, и станет надлежащим без дублирования на бумаге. Кроме того, оператора освободили от банковской комиссии за приём коммунальных платежей.