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Регион
11 июля, 11:40

Порог 22%: В Госдуме раскрыли нюансы получения субсидии на коммуналку

Депутат Якубовский: Тратящие 22% дохода на ЖКУ семьи имеют право на субсидию

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг остаётся одним из ключевых механизмов адресной поддержки граждан. О том, как её получить и в каких случаях могут отказать, рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

По его словам, федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов на ЖКУ составляет 22 процента совокупного дохода семьи. Однако регионы вправе устанавливать более мягкие условия. В Москве порог составляет 10 процентов, в Санкт-Петербурге — 14. Поэтому парламентарий в беседе с RT советует проверять правила именно своего субъекта.

При расчёте учитываются доход семьи, её состав, региональный стандарт площади жилья и региональный стандарт стоимости коммунальных услуг. Оценивается не только сама квитанция, а вся совокупность обстоятельств. Якубовский предупредил, что субсидию могут не назначить, если расходы семьи не превышают установленный в регионе порог, если не подтверждено право на жилое помещение или постоянное проживание по адресу, а также если представлены неполные или недостоверные сведения.

Кроме того, основанием для отказа является непогашенная задолженность по ЖКУ. Но речь идёт не о любой сумме в платёжке, а о долге, подтверждённом вступившим в силу судебным актом и образовавшемся за последние три года. Таким образом, механизм поддержки доступен, но требует внимательного сбора документов.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Госдума разрешила «Почте России» доставлять квитанции за ЖКУ через личный кабинет на «Госуслугах». Электронный формат будет применяться только для зарегистрированных пользователей, не отказавшихся от него, и станет надлежащим без дублирования на бумаге. Кроме того, оператора освободили от банковской комиссии за приём коммунальных платежей.

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Юрий Лысенко
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