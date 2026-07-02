Инструкция по новому налоговому вычету: кому положен, как оформить и получить до ₽65 тысяч

С 1 сентября 2026 года россияне смогут вернуть часть уплаченного налога по взносам на долгосрочное страхование жизни. Депутат Госдумы от партии ЛДПР Каплан Панеш рассказал, как работает новый механизм и кто может получить до 65 тысяч рублей.

С 1 сентября 2026 года вступает в силу закон о новом налоговом вычете — на долгосрочные сбережения граждан. Россияне смогут вернуть часть налога на доходы физических лиц, уплаченного по взносам по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, заключённым с 1 января 2025 года. Каплан Панеш Депутат Госдумы от партии ЛДПР, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам

Вычет могут получить граждане с официальным доходом, облагаемым НДФЛ. Сумма зависит от размера страховых взносов. Для родителей, заключающих договоры в пользу детей, лимит увеличен с 400 до 500 тысяч рублей — это позволяет вернуть до 65 тысяч рублей при ставке 13%.

Оформить вычет можно двумя способами: через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС (проверка займёт до 30 дней) или лично в налоговой инспекции с декларацией 3-НДФЛ и справкой из негосударственного пенсионного фонда. С 1 сентября действует обновлённая форма 3-НДФЛ — в неё уже включены разделы для расчёта нового вычета.

Есть важное ограничение: если договор долгосрочных сбережений, заключённый в 2024–2026 годах, будет расторгнут раньше чем через 5 лет, полученный вычет придётся вернуть по требованию налоговой службы. Кроме того, важного помнить, что вычет — не разовая акция, а постоянный механизм. Его можно получать каждый год, пока вы вносите взносы по долгосрочному договору.

«Это стимулирует граждан формировать накопления на будущее, особенно с учётом того, что средства по программе долгосрочных сбережений застрахованы и могут передаваться по наследству», — подчеркнул Панеш.

Ранее в Госдуме предложили ввести налоговый вычет для молодожёнов на свадебные расходы до 400 тысяч рублей. По его словам, это станет подарком от государства и стимулом для создания семей. При ставке НДФЛ 13% максимальный возврат составит около 52 тысяч рублей. Сумма компенсации будет пропорциональна тратам на торжество.