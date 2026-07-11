Житель Рыльска получил сотрясение мозга и осколочные ранения при атаке БПЛА

В Рыльске Курской области в результате атаки беспилотника пострадал ещё один человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. По его словам, вражеский дрон атаковал автомобиль, в котором находился 39-летний местный житель.

У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму с сотрясением мозга, а также сочетанное осколочное ранение головы и правой руки.

Хинштейн сообщил, что врачи оказали мужчине необходимую медицинскую помощь. Дальнейшее наблюдение он будет проходить амбулаторно.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате атаки украинских дронов на Рыльск повреждён резервуар для зерна, пострадавших нет. За сутки регион атаковали 16 раз дронами и 145 раз артиллерией по отселённым зонам.