В Казахстане Ан-12 экстренно сел из-за поломки шасси

В аэропорту Жезказгана на территории центрального Казахстана самолёт Ан-12 совершил аварийную посадку — предположительно, из-за поломки шасси, при этом никто не пострадал. Об этом сообщил казахстанский портал Nur.kz.

По данным издания, на борту находились шесть членов экипажа и десять пассажиров.

«Предварительно, у лайнера было повреждено шасси», — проинформировал ресурс.

Факт авиационного события с Ан-12, случившегося 10 июля, изданию подтвердил гендиректор АО «Жезказган Эйр» Нурлан Лебаев. По его словам, обошлось без пострадавших. Он также добавил, что в аэропорту сейчас проводят все необходимые работы, чтобы обеспечить безопасность полётов. Пассажирам посоветовали уточнять статус своих рейсов напрямую у авиакомпаний.

Ан-12 — это советский четырёхмоторный турбовинтовой военно-транспортный самолёт. Его создали в ОКБ имени Антонова ещё в конце 1950-х годов. Машина используется для перевозки грузов, техники и людей.

Ранее сообщалось, что аэропорт Бишкека (Манас) закрыли из-за аварии на взлётно-посадочной полосе. У пассажирского самолёта MD-83 авиакомпании TezJet при взлёте сломалась стойка заднего шасси, и экипаж прервал полёт. На борту было 181 пассажир и шесть членов экипажа, всех эвакуировали через надувной трап, серьёзно никто не пострадал.