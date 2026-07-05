Самолёт Стамбул — Минводы прибыл в пункт назначения после экстренного возврата

Воздушное судно, выполнявшее рейс № 6074 из Стамбула в Минеральные Воды, совершило посадку в аэропорту назначения после того, как ранее было вынуждено вернуться в турецкий аэропорт вылета. Об этом передаёт ТАСС, ссылаясь на воздушную гавань.