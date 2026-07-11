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11 июля, 12:29

Суд во Львове арестовал ещё троих участников конфликта с военкомами

Протесты во Львове. Обложка © Telegram / Новини: Україна

Протесты во Львове. Обложка © Telegram / Новини: Україна

Галицкий районный суд Львова арестовал ещё троих фигурантов дела о нападении на сотрудников территориального центра комплектования. Об этом проинформировал украинский телеканал «Общественное».

Меру пресечения избрали в отношении подозреваемых, причастных к конфликту с военнослужащими ТЦК в жилом массиве Сыхов. Все трое проведут под стражей 60 суток.

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Напомним, во Львове произошли массовые столкновения горожан с военными, поводом для которых стало жестокое избиение сотрудниками ТЦК 20-летнего юноши. Сотни людей вышли на стихийную акцию протеста. Эпицентром народного возмущения стал Сихов — самый густонаселённый жилой массив, расположенный на юго-востоке города. Доведённые до крайности местные жители громко скандировали слово «Позор», прокололи колёса служебного автомобиля ТЦК и сорвали с машины бампер. После этого местные силовики начали массовую облаву на активных участников конфликта. Ранее СБУ совместно с полицией задержала ещё четырёх человек. Среди тех, кто попал в руки силовиков, значатся двое гражданских жителей города, а также двое действующих военнослужащих. Один из облачённых в форму, по уточнению следствия, находится в статусе дезертира.

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Юлия Сафиулина
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