Владимир Зеленский прокомментировал конфликт украинцев с сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК), который произошёл во Львове. Он назвал случившееся «очень плохой историей».

По словам киевского главаря, недопустимо проявлять агрессию в отношении людей в военной форме. Он заявил, что обстоятельства инцидента должно проверить МВД в соответствии с действующим законодательством.

«История очень плохая. И очень плохое отношение к людям в военной форме. Так быть не должно. МВД будет разбираться с этим в рамках безусловно действующего законодательства», — приводит его слова издание «Страна.ua».

Глава киевского режима также отметил, что министерство обороны должно выполнить обещания по реформированию системы ТЦК, о которой ранее говорил министр Михаил Фёдоров.