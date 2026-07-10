«Так быть не должно»: Зеленский вступился за «людоловов» после разгрома ТЦК во Львове
Зеленский назвал конфликт с ТЦК во Львове очень плохой историей
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Владимир Зеленский прокомментировал конфликт украинцев с сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК), который произошёл во Львове. Он назвал случившееся «очень плохой историей».
По словам киевского главаря, недопустимо проявлять агрессию в отношении людей в военной форме. Он заявил, что обстоятельства инцидента должно проверить МВД в соответствии с действующим законодательством.
«История очень плохая. И очень плохое отношение к людям в военной форме. Так быть не должно. МВД будет разбираться с этим в рамках безусловно действующего законодательства», — приводит его слова издание «Страна.ua».
Глава киевского режима также отметил, что министерство обороны должно выполнить обещания по реформированию системы ТЦК, о которой ранее говорил министр Михаил Фёдоров.
Напомним, ранее во Львове сотни жителей вышли на протест против сотрудников ТЦК после избиения и задержания 20-летнего парня, скандируя «Позор» и повредив автомобиль военных. Полиция заявила, что задержанный с 12 июня был в розыске за нарушение воинского учёта. После инцидента СБУ задержала одного из участников столкновений.
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