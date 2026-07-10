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10 июля, 07:58

«Так быть не должно»: Зеленский вступился за «людоловов» после разгрома ТЦК во Львове

Зеленский назвал конфликт с ТЦК во Львове очень плохой историей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Зеленский прокомментировал конфликт украинцев с сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК), который произошёл во Львове. Он назвал случившееся «очень плохой историей».

По словам киевского главаря, недопустимо проявлять агрессию в отношении людей в военной форме. Он заявил, что обстоятельства инцидента должно проверить МВД в соответствии с действующим законодательством.

«История очень плохая. И очень плохое отношение к людям в военной форме. Так быть не должно. МВД будет разбираться с этим в рамках безусловно действующего законодательства», — приводит его слова издание «Страна.ua».

Глава киевского режима также отметил, что министерство обороны должно выполнить обещания по реформированию системы ТЦК, о которой ранее говорил министр Михаил Фёдоров.

Устроивших бунт против ТЦК жителей Львова заставили славить военкомов
Устроивших бунт против ТЦК жителей Львова заставили славить военкомов

Напомним, ранее во Львове сотни жителей вышли на протест против сотрудников ТЦК после избиения и задержания 20-летнего парня, скандируя «Позор» и повредив автомобиль военных. Полиция заявила, что задержанный с 12 июня был в розыске за нарушение воинского учёта. После инцидента СБУ задержала одного из участников столкновений.

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Дарья Денисова
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