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11 июля, 12:20

Минобороны: Высокоточное оружие России не оставляет шансов западным ПВО и ПРО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Российское высокоточное оружие успешно обходит любые западные системы ПВО и ПРО, переданные Украине. Эффективность ударов подтверждена анализом боевых действий, сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Анализ результатов применения ВС РФ высокоточного оружия для поражения объектов военной инфраструктуры киевского режима подтверждает его высокую эффективность и способность гарантированно преодолевать любые средства противовоздушной или противоракетной обороны, предоставленные Зеленскому западными спонсорами», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны также подтвердили нанесение точечных ударов по украинским портам и логистическим судам, доставляющим военные грузы для киевского режима.

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Ранее Владимир Зеленский заявил, что системы противовоздушной обороны страны не смогли перехватить баллистические ракеты во время ночной атаки на Киев. После этого он вновь обратился к западным партнёрам за помощью.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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