Российское высокоточное оружие успешно обходит любые западные системы ПВО и ПРО, переданные Украине. Эффективность ударов подтверждена анализом боевых действий, сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Анализ результатов применения ВС РФ высокоточного оружия для поражения объектов военной инфраструктуры киевского режима подтверждает его высокую эффективность и способность гарантированно преодолевать любые средства противовоздушной или противоракетной обороны, предоставленные Зеленскому западными спонсорами», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны также подтвердили нанесение точечных ударов по украинским портам и логистическим судам, доставляющим военные грузы для киевского режима.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что системы противовоздушной обороны страны не смогли перехватить баллистические ракеты во время ночной атаки на Киев. После этого он вновь обратился к западным партнёрам за помощью.