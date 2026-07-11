В Раменском ликвидировали открытое горение на продуктовом складе

В подмосковном Раменском произошёл крупный пожар на продуктовом складе, расположенном в посёлке Родники на улице Трудовой. Пламя охватило здание на площади три тысячи квадратных метров, сообщили в главном управлении МЧС. Возгоранию был присвоен первый ранг сложности. На месте работали 71 спасатель и 24 единицы техники.

«Пожарно-спасательные подразделения Раменского гарнизона незамедлительно приступили к тушению. Принятыми мерами возгорание локализовали на площади 200 квадратных метров», — сообщила пресс-служба ведомства.

Открытое горение было ликвидировано в 10:36. По данным МЧС, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в посёлке Ильино Тверской области ночью сгорел частный дом, при пожаре погиб ребёнок. На место выехал прокурор района, специалисты проводят осмотр, опрашивают соседей и устанавливают причину возгорания, а также проверят соблюдение правил пожарной безопасности.