В Великобритании умер знаменитый телеведущий Дермот Марнаган, ему было 68 лет. О его смерти рассказали близкие журналиста, передаёт телеканал Sky News, на котором он проработал 15 лет своей жизни.

«Он мирно скончался в окружении своей семьи», — сказано в заявлении семьи.

Известно, что два года назад в его медицинской карте появилась запись, перевернувшая все привычное существование, — Дермоту был поставлен диагноз «рак простаты». С того самого борьба с недугом стала главной задачей. К несчастью, сегодня его жизнь всё же оборвалась.

Родившийся 26 декабря 1957 года в Барнстапле, Марнаган ещё в раннем детстве сменил английский Девон на суровую красоту Северной Ирландии. Семья обосновалась сперва в графстве Арма, а затем осела в Ньюри — городе, который стал для юного будущего журналиста отправной точкой. Фундамент образования закладывался в двух учебных заведениях Ольстера: азы наук постигались в начальной школе имени Святого Малахии, а старшая ступень была пройдена в престижной Верхней школе Салливан. Венцом академического пути стал Университет Сассекса, где в 1980-м была получена магистерская степень, после чего последовала специализация в области журналистики в Лондонском городском университете.

Эфирная биография Мурнагана насчитывает 15 лет непрерывной работы на Sky News — вплоть до его ухода в 2023-м, где он прочно закрепился в статусе одного из ключевых лиц канала. За плечами этого опыта — новостные студии Channel 4, ITV и BBC. Его бархатный, неизменно выдержанный тембр давно стал аудиовизитной карточкой британского телевидения, а невозмутимая манера ведения репортажей принесла ему репутацию одного из самых сдержанных и надёжных ведущих страны.

Широкий общественный резонанс несколько лет назад вызвало интервью Марнагана от 9 мая 2022 года, в котором он беседовал с первым замглавы постпредства РФ при ООН Дмитрием Полянским. В прямом эфире Sky News журналист неоднократно перебивал дипломата во время обсуждения темы героизации нацизма на Украине. Поводом стал пост Владимира Зеленского с изображением солдата в форме с нашивками дивизии СС «Мёртвая голова» — подразделения, причастного к гибели британских военнопленных. Однако Мурнаган неожиданно прервал беседу, сославшись на ограниченный хронометраж, и репликой о невозможности проверить эти сведения фактически поставил точку в разговоре.

Ранее не стало ветерана британской тележурналистики Роджера Кука. Он более полувека работал на телевидении и прославился как бескомпромиссный разоблачитель преступлений и коррупции, из-за чего его называли «самым избиваемым журналистом Британии». Кук умер 13 июня после непродолжительной болезни в возрасте 83 лет.