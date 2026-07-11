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11 июля, 13:52

Хавбек сборной ЮАР Адамс покончил с собой после возвращения с ЧМ-2026

Джейден Адамс. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

Джейден Адамс. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

Полузащитник «Бафана Бафана», «Мамелоди Сандаунс» и сборной ЮАР Джейден Адамс, по предварительным данным, покончил с собой у себя дома в Стелленбоше в субботу утром. Об этом стало известно Sunday World.

Эта шокирующая новость появилась всего через несколько дней после того, как Адамс вернулся с национальной командой с чемпионата мира по футболу 2026 года.

Известно, что две недели назад 25-летний футболист переживал смерть своей 72-летней бабушки Марианны Адамс, которая скончалась за день до матча «Бафана Бафана» против Чехии на стадионе «Атланта».

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О смерти Адамса стало известно ранее. На чемпионате мира он сыграл в трёх матчах. 28 июня сборная ЮАР проиграла Канаде в 1/16 финала со счётом 0:1.

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Наталья Демьянова
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