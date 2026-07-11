Стивен Сигал назвал россиян одними из самых патриотичных и стойких людей в мире. Своим мнением спецпредставитель МИД России поделился в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche.

«По моему скромному мнению, русские — одни из самых патриотических и стоических людей на Земле. Они чувствуют, что столкнулись сейчас с экзистенциальной угрозой и, если не доведут дело до конца, России просто не будет», — сказал актёр.

По его оценке, российское общество понимает серьёзность происходящего и готово идти до конца ради защиты страны. Сигал добавил, что вероятность капитуляции России равна нулю. Он выразил уверенность, что граждане не отступят, пока поставленные задачи не будут выполнены.

Одной из ключевых целей актёр назвал прекращение дальнейшего расширения НАТО. По его мнению, именно приближение альянса к российским границам создаёт угрозу суверенитету государства.

Ранее Стивен Сигал заявлял, что президент Российской Федерации Владимир Путин является самым великим лидером в мире. В ходе интервью Сигал затронул фигуры президента США Дональда Трампа и главаря киевского руководства Владимира Зеленского. Экс-комика он охарактеризовал как актёра, а американского лидера отметил за его уникальный стиль.